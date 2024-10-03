"Нам неприятны политические интриги", - украинское фанатское движение вступилось за Буданова

Украинское фанатское движение выступило с поддержкой главы ГУР Кирилла Буданова.

Все дело в том, что в последнее время в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что в Офисе президента планируют уволить Буданова.

"В связи с определенными "вбросами" в медийном поле, украинское фанатское движение как пассионарная часть общества считает важным высказать свое мнение относительно информации об увольнении Кирилла Буданова с должности начальника ГУР МО.

Кирилл Буданов – незаурядная личность, завоевавшая уважение украинского общества своими поступками и боевым путем. Будучи молодым офицером, он лично совершал диверсионные операции на территории врага еще до того, как это стало "мейнстримом". Чего только стоит ликвидация высоких чинов ФСБ России во время диверсии в Крыму. Многие спецоперации с участием Буданова до сих пор остаются неизвестными общественности. Во время выполнения боевых заданий он получил несколько ранений. Еще до того, как возглавил ГУР, он испытал несколько покушений на убийство со стороны ФСБ.

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Даже сейчас мы нередко видим кадры, когда Буданов принимает непосредственное участие в боевых. Отдельно хотим отметить дерзкую работу ГУР – внутри России. Нам всем очень приятно, когда российские города вспыхивают пламенем, а наши враги ликвидированы пулей. Существенной частью этих акций является работа ГУР, под руководством Кирилла. В контексте последних сообщений о намерении отправить в отставку боевого генерала, по понятным причинам личный состав подразделений Сил обороны страны не может выразить свое мнение. Но мы, как околофутбольная община со всей страны, представляем солдат и офицеров разных бригад и батальонов, а потому хотим заверить, что выражаем абсолютное доверие и поддержку Кириллу Буданову.

Нам неприятны политические интриги, мы ни в коем случае не ставим под сомнение решение военно-политического руководства, но искренне убеждены, что личность Буданова в должности руководителя ГУР сегодня является ключевой.

Под данным текстом подписались следующие движения: "Динамо" Киев, "Металлист" Харьков, "Черноморец" Одесса, ЦСКА Киев, "Таврия" Симферополь, "Шахтер" Донецк, "Верес" Ровно, "Заря" Луганск, ПФК "Севастополь", МФК "Николаев", "Прикарпатье" Ивано-Франковск, "Ворскла" Полтава, "Днепр" Черкассы, "Кристалл" Херсон, "Полесье" Житомир, "Металлург" Запорожье, "Кривбасс" Кривой Рог, "Волынь" Луцк, "Нива" Винница, "Карпаты" Львов, "Буковина" Черновцы, ФК "Александрия", "Нива" Тернополь", - говорится в заявлении.