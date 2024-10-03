Максимов: Конечно, работать есть желания и силы
Тренер с лета находится без клуба
Фото: Дніпро-1
Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов, который сейчас находится без работы, высказался относительно своей дальнейшей тренерской карьеры.
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"Загадывать не могу. Сейчас мы все живем одним днем. Самое главное, чтобы война скорее закончилась.
А работать, конечно, есть желания и силы", - сказал Максимов.
Напомним, что 55-летний украинец покинул "Днепр-1" этим летом и пока находится без клуба.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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