Максимов: Конечно, работать есть желания и силы

Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов, который сейчас находится без работы, высказался относительно своей дальнейшей тренерской карьеры.

"Загадывать не могу. Сейчас мы все живем одним днем. Самое главное, чтобы война скорее закончилась. А работать, конечно, есть желания и силы", - сказал Максимов.

Напомним, что 55-летний украинец покинул "Днепр-1" этим летом и пока находится без клуба.