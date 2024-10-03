Чемпионат Украины среди ветеранов 45+ завершился триумфом новичка соревнований

В Киеве на стадионе КНУ имени Тараса Шевченко состоялся один из самых престижных ветеранских турниров в Украине – чемпионат среди игроков 45 лет и старше, посвященный памяти выдающегося футболиста и тренера Олега Базилевича.

Победу в чемпионате одержал новичок соревнований, ФК "Киев".