Чемпионат Украины среди ветеранов 45+ завершился триумфом новичка соревнований
Чемпионом стал ФК Киев
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В Киеве на стадионе КНУ имени Тараса Шевченко состоялся один из самых престижных ветеранских турниров в Украине – чемпионат среди игроков 45 лет и старше, посвященный памяти выдающегося футболиста и тренера Олега Базилевича.
Победу в чемпионате одержал новичок соревнований, ФК "Киев".
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