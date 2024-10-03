  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Чемпионат Украины среди ветеранов 45+ завершился триумфом новичка соревнований
В тренде

Чемпионат Украины среди ветеранов 45+ завершился триумфом новичка соревнований

Общие новости
Обновлено

Чемпионом стал ФК Киев

Чемпионат Украины среди ветеранов 45+ завершился триумфом новичка соревнований

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве на стадионе КНУ имени Тараса Шевченко состоялся один из самых престижных ветеранских турниров в Украине – чемпионат среди игроков 45 лет и старше, посвященный памяти выдающегося футболиста и тренера Олега Базилевича.

Победу в чемпионате одержал новичок соревнований, ФК "Киев".

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться - это объективные причины
yellow-arrow
Максимов: Конечно, работать есть желания и силы
yellow-arrow
Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два
ветераны
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости