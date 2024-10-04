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ВСУ уничтожили еще 1230 оккупантов и 30 артсистем - Генштаб

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ВСУ уничтожили еще 1230 оккупантов и 30 артсистем - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 1230 российских оккупантов, 15 танков, 31 бронемашину и 59 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 657 940 (+1230) человек,
  • танков - 8908 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 17627 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 18965 (+59) ед,
  • РСЗО - 1212 (+8) ед,
  • средства ПВО - 965 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16494 (+101),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25820 (+70) ед,
  • специальная техника - 3333 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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