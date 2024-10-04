ВСУ уничтожили еще 1230 оккупантов и 30 артсистем - Генштаб
А также более 100 беспилотников
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 1230 российских оккупантов, 15 танков, 31 бронемашину и 59 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 657 940 (+1230) человек,
- танков - 8908 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 17627 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 18965 (+59) ед,
- РСЗО - 1212 (+8) ед,
- средства ПВО - 965 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16494 (+101),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25820 (+70) ед,
- специальная техника - 3333 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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