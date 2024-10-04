  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов
В тренде

Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов

Общие новости

9/19

Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов

https://t.me/kpszsu/20604

Новина українською

Ночью 4 октября 2024 года враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. и мыс Чауда - Крым 19 ударных БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

9 вражеских беспилотников сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 "шахедов" локально потеряно, вероятно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
ВСУ уничтожили еще 1230 оккупантов и 30 артсистем - Генштаб
yellow-arrow
Поражения Динамо и Ромы, ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября
yellow-arrow
"Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости