Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов
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Ночью 4 октября 2024 года враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. и мыс Чауда - Крым 19 ударных БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
9 вражеских беспилотников сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 "шахедов" локально потеряно, вероятно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала).
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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