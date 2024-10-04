Генштаб: Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
Результаты поражения уточняются
скриншот з відео
Пожар на российской базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области произошел в результате удара украинских военных.
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.
"Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области.
Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Ананефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.
В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.
Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Ночью 4 октября в Воронежской области дрон-камикадзе атаковал нефтебазу, вызвав возгорание в месте удара.
Популярное сейчас
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи
- Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два
- Плывем по течению. Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО