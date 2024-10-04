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Генштаб: Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ

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Результаты поражения уточняются

Генштаб: Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ

скриншот з відео

Новина українською

Пожар на российской базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области произошел в результате удара украинских военных.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области.

Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Ананефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.

В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.

Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Ночью 4 октября в Воронежской области дрон-камикадзе атаковал нефтебазу, вызвав возгорание в месте удара.

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Опубликовал: Александр Бураков
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