Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar
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Украина получит от франко-немецкой оборонной группы KNDS 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.
"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - отметил министр.
Отмечается, что финансирование поставок осуществляется за счет средств Украины.
Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка, сочетающая в себе мобильность, точность и огневую мощь. Она способна быстро развернуться, сделать залп и покинуть позицию, избегая ответного огня.
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Опубликовал: Александр Бураков
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