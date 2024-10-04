Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar

Украина получит от франко-немецкой оборонной группы KNDS 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.

"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - отметил министр.

Отмечается, что финансирование поставок осуществляется за счет средств Украины.

Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка, сочетающая в себе мобильность, точность и огневую мощь. Она способна быстро развернуться, сделать залп и покинуть позицию, избегая ответного огня.