Российские войска в 7 километрах от Покровска, в городе на 80% повреждена инфраструктура - МВА
Ситуация ухудшается
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В городе Покровск Донецкой области в результате российских обстрелов повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры. При этом вражеские войска находятся всего в 7 километрах от окраин города.
Об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.
"Только вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четыре раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Там почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. То есть, скажем так, готовят нас к зиме", - рассказал начальник МВА.
Несмотря на тяжелые условия, эвакуация продолжается. Еще полтора месяца назад в городе проживало 48 тысяч человек, включая почти 5900 детей.
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