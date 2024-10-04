Комитет ВР поддержал "историческое" увеличение налогов
Рассмотрят проект на следующей неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.
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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 19 нардепов, воздержались - 3, против - 1.
Да, в законопроекте:
- оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
- внедрение ВС для ФЛП;
- 50% налог на банки;
- увеличение МПЗ для земель;
- 25% ПП для финкомпаний;
- освобождение кэшбэка от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня;
- Повысить НДС правительство отказалось.
По словам нардепа, рассмотрят проект на следующей неделе, подпишут во второй половине октября, часть норм вступит в силу "задним числом" с 1 октября.
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