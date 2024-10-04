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Комитет ВР поддержал "историческое" увеличение налогов

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Рассмотрят проект на следующей неделе

Комитет ВР поддержал "историческое" увеличение налогов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 19 нардепов, воздержались - 3, против - 1.

Да, в законопроекте:

  • оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
  • внедрение ВС для ФЛП;
  • 50% налог на банки;
  • увеличение МПЗ для земель;
  • 25% ПП для финкомпаний;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня;
  • Повысить НДС правительство отказалось.

По словам нардепа, рассмотрят проект на следующей неделе, подпишут во второй половине октября, часть норм вступит в силу "задним числом" с 1 октября.

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