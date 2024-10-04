Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке с 14 до 7 дней
Это касается повесток, которые приходят по почте
YNA
Кабинет Министров Украины изменил срок явки граждан на военную службу во время мобилизации, сократив его до семи-десяти суток в зависимости от места жительства.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 октября 2024 года № 1134.
Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период, сократив сроки явки граждан в территориальные центры комплектования.
Ранее законодательство определяло, что военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК "не ранее 14 дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".
Новые правила сокращают этот срок.
"Из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток", - говорится в постановлении.
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