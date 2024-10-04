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Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке с 14 до 7 дней

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Это касается повесток, которые приходят по почте

Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке с 14 до 7 дней

YNA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет Министров Украины изменил срок явки граждан на военную службу во время мобилизации, сократив его до семи-десяти суток в зависимости от места жительства.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 октября 2024 года № 1134.

Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период, сократив сроки явки граждан в территориальные центры комплектования.

Ранее законодательство определяло, что военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК "не ранее 14 дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Новые правила сокращают этот срок.

"Из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток", - говорится в постановлении.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 17:03
Всё равно войскам НАТО придецца заходить в Украину. Почему не сделать это сейчас??
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 17:03
Всё равно войскам НАТО придецца заходить в Украину. Почему не сделать это сейчас??
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
04.10.2024 в 16:52
Феерические идиоты
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1
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Море23 (Одесса)
04.10.2024 в 16:47
Мало мясо .а все потому что пока кто ездил в США кто то попал в окружения
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