Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке с 14 до 7 дней

Кабинет Министров Украины изменил срок явки граждан на военную службу во время мобилизации, сократив его до семи-десяти суток в зависимости от места жительства.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 октября 2024 года № 1134.

Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период, сократив сроки явки граждан в территориальные центры комплектования.

Ранее законодательство определяло, что военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК "не ранее 14 дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Новые правила сокращают этот срок.

"Из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток", - говорится в постановлении.