Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков

Умер бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

Об этом сообщает УАФ. Коньков играл за "Авангард", "Шахтер" и " Динамо ", и выигрывал с киевлянами Кубок обладателей Кубков (1975), Суперкубок УЕФА (1975) и чемпионат СССР (1975, 1977, 1980, 1981).

Коньков как тренер работал в "Таврии", "Шахтере", сборной Украины, "Ворскле", "Стали" и других клубах. С 2012 по 2014 был президентом ФФУ.