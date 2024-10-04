  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков
В тренде

Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков

Общие новости
Обновлено

Наши соболезнования родным и близким Анатолия Дмитриевича

Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков

фото из свободных источников

Новина українською

Умер бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

Об этом сообщает УАФ. Коньков играл за "Авангард", "Шахтер" и "Динамо", и выигрывал с киевлянами Кубок обладателей Кубков (1975), Суперкубок УЕФА (1975) и чемпионат СССР (1975, 1977, 1980, 1981).

Коньков как тренер работал в "Таврии", "Шахтере", сборной Украины, "Ворскле", "Стали" и других клубах. С 2012 по 2014 был президентом ФФУ.

По теме
yellow-arrow
Безнадія. Акценты зрителя на игре Динамо с Хоффенхаймом
yellow-arrow
Сабо - о матче Хоффенхайм - Динамо: Я ожидал такого. Наш футбол отстает в развитии от европейского
yellow-arrow
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке с 14 до 7 дней
Анатолий Коньков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
04.10.2024 в 18:38
Співчуття. Дуже сильний футболіст був.
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Консул (Звягель )
04.10.2024 в 18:38
Співчуття. Дуже сильний футболіст був.
Ответить
0
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2024 в 18:35
Помер Устим, та й х з ним
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 18:29
Такой же сепар и бандит как и суркис. Burn in hell!
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
04.10.2024 в 18:25
Ех, краще я промовчу..
Ответить
1
1
avatar
Полiccя (Житомир)
04.10.2024 в 17:51
Не знаю яким він був футболістом але знаю що він точно був корупціонером . Так що пофіг
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости