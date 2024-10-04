Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков
Наши соболезнования родным и близким Анатолия Дмитриевича
фото из свободных источников
Умер бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков
Об этом сообщает УАФ. Коньков играл за "Авангард", "Шахтер" и "
Коньков как тренер работал в "Таврии", "Шахтере", сборной Украины, "Ворскле", "Стали" и других клубах. С 2012 по 2014 был президентом ФФУ.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Консул (Звягель )
04.10.2024 в 18:38
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