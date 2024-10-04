  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сабо: Перечисляя деньги в Россию, УЕФА спонсируют войну в Украине
В тренде

Сабо: Перечисляя деньги в Россию, УЕФА спонсируют войну в Украине

Общие новости
Обновлено

УЕФА и ФИФА продолжают осуществлять финансовые выплаты РФС

Сабо: Перечисляя деньги в Россию, УЕФА спонсируют войну в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно того факта, что УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять России очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты РФС.

Читайте такжеРоссия за 2023 год получила от УЕФА и ФИФА порядка 4,3 млн долларов

"Значит, в УЕФА есть люди, которые защищают интересы России. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Президент УЕФА Чеферин всегда показывал свою лояльность России, предлагая вернуть их юношей к международным соревнованиям. Конечно, это безобразие!

Черт с ними, с этими баллами, но если УЕФА продолжает перечислять деньги в РФ, то этим они спонсируют войну в Украине!" – рассказал Сабо.

По теме
yellow-arrow
Источник: УЕФА исключил Павелко из членов Исполкома. Шевченко планирует баллотироваться в следующем году
yellow-arrow
Динамо обновило свой еврокубковый антирекорд 11-летней давности
yellow-arrow
Безнадія. Акценты зрителя на игре Динамо с Хоффенхаймом
УЕФА Йожеф Сабо ФИФА война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости