Сабо: Перечисляя деньги в Россию, УЕФА спонсируют войну в Украине

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно того факта, что УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять России очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты РФС.

"Значит, в УЕФА есть люди, которые защищают интересы России. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Президент УЕФА Чеферин всегда показывал свою лояльность России, предлагая вернуть их юношей к международным соревнованиям. Конечно, это безобразие!

Черт с ними, с этими баллами, но если УЕФА продолжает перечислять деньги в РФ, то этим они спонсируют войну в Украине!" – рассказал Сабо.