Сабо: Перечисляя деньги в Россию, УЕФА спонсируют войну в Украине
УЕФА и ФИФА продолжают осуществлять финансовые выплаты РФС
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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно того факта, что УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять России очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты РФС.
"Значит, в УЕФА есть люди, которые защищают интересы России. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Президент УЕФА Чеферин всегда показывал свою лояльность России, предлагая вернуть их юношей к международным соревнованиям. Конечно, это безобразие!
Черт с ними, с этими баллами, но если УЕФА продолжает перечислять деньги в РФ, то этим они спонсируют войну в Украине!" – рассказал Сабо.
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