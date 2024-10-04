Источник: УЕФА исключил Павелко из членов Исполкома. Шевченко планирует баллотироваться в следующем году
Украина осталась без представителя в Исполкоме УЕФА
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
Украина потеряла свое место в Исполкоме УЕФА. Об этом сообщает украиснкий журналист Игорь Бурбас.
Еще в конце апреля Украинская Ассоциация Футбола направила официальную просьбу отозвать Андрея Павелко из числа тамошних членов.
И вот, информации источника, на очередном своем заседании Европейский футбольный союз рассмотрел и удовлетворил это обращение. У УЕФА нет "правила замены" и наданный момент Украина остается без своего представителя в Исполкоме.
Впрочем, в следующем году на место своего кума в Исполкоме УЕФА имеет амбиции баллотироваться Андрей Шевченко. Если же за него не проголосуют, Украина останется без права голоса в этом руководящем органе и в дальнейшем.
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