Легенда Черноморца отметил 80-летний юбилей

Сегодня одному из легендарных нападающих 60-70-х годов Валерию Поркуяну исполняется 80 лет!

В богатой биографии Валерия Семеновича, выступавшего в кировоградской "Звезде", одесском "Черноморце", киевском "Динамо", днепропетровском "Днепре" и сборной СССР было много ярких событий. Одна из самых памятных – участие в чемпионате мира 1966 года в Англии, где он стал лучшим бомбардиром советской сборной, забив в трех матчах подряд 4 мяча! В том же году, который был для Поркуяна самым успешным в карьере, он завоевал в составе "Динамо" золотую медаль и звание обладателя Кубка СССР.

После окончания карьеры игрока Валерий Семенович ступил на тренерский путь. Работал в Симферополе, Керчи, с.Благоево Одесской области, Тирасполе и Одессе. В тренерский штаб "Черноморца" он пришел в 1982 году, откликнувшись на приглашение старшего тренера Виктора Прокопенко. Одной из главных задач Поркуяна был поиск талантливых футболистов, с чем он успешно справлялся. Так, в одесской команде появились Игорь Наконечный, Александр Щербаков, Владимир Поконин и Виктор Пасулько – игроки, ставшие основными не на один сезон.

В его работе в одесском клубе был перерыв, связанный с тренерской деятельностью в любительском и юношеском футболе. Но когда в 1994 году опытного специалиста снова пригласили в "Черноморец", он сразу же принялся за работу. С тех пор исполнилось ровно тридцать лет, однако Поркуян по-прежнему неразрывно связан с родным клубом.

Уже не первый год Валерий Семенович - эксперт UA-Футбол, охотно делится впечатлениями о событиях как в украинском футболе, так и о делах наших клубов и национальной сборной на международной арене.