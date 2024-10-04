Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону Виту Семеренко.

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Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки продлится до 20 марта 2025 года и рассчитан с момента ее временного отстранения, которое начинается 20 марта 2024 года.

Спортсменку наказана за пропуск трех допинг-тестов в течение календарного года.