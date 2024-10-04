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Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону

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Вита Семеренко получила годичную дисквалификацию

Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону

фото из свободных источников

Новина українською

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону Виту Семеренко.

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Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки продлится до 20 марта 2025 года и рассчитан с момента ее временного отстранения, которое начинается 20 марта 2024 года.

Спортсменку наказана за пропуск трех допинг-тестов в течение календарного года.

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Источник: УЕФА исключил Павелко из членов Исполкома. Шевченко планирует баллотироваться в следующем году
Вита Семеренко
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Источник:
НАДЦ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 23:44
А кто бежать теперь будет? Вы подумали?
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 23:44
А кто бежать теперь будет? Вы подумали?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
05.10.2024 в 00:00
Динамо.
Ответить
0
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