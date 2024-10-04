Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону
Вита Семеренко получила годичную дисквалификацию
фото из свободных источников
Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону Виту Семеренко.
Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки продлится до 20 марта 2025 года и рассчитан с момента ее временного отстранения, которое начинается 20 марта 2024 года.
Спортсменку наказана за пропуск трех допинг-тестов в течение календарного года.
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Источник:НАДЦ
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 23:44
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