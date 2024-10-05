Победа Черноморца, осечка Карпат, камбэк Погба и Ярмоленко в сборной. Главные новости за 4 октября

Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь". Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва немного острее были "пивовары", а вот после перерыва – уже "моряки", которые забили единственный гол в конце матча.

В 9-м туре УПЛ "Ингулец" в этот день на выезде играл с "Карпатами". Львовяне выглядели лучше и даже дважды забили, правда, из офсайда. В конце матча "Карпаты" имели шанс забить с пенальти, но Паламарчук потянул удар от Игоря Невеса.

Центральный хавбек "Ювентуса" вернется к игре быстрее, чем ожидалось. Срок дисквалификации француза, связанный с нарушением антидопинговых правил, был сокращен с четырех лет до 18 месяцев после поданной апелляции стороной игрока в Спортивный арбитражный суд (CAS). Первоначальный штраф в размере 5 тысяч евро был отменен, как сообщили в Sky Sports.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел Андрея Ярмоленко и Александра Сватка из резервного списка команды в основной. Они заменили Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, которые пропустят октябрьские матчи национальной команды из-за травм.

Умер бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков. Он играл за "Авангард", "Шахтер" и "Динамо", и выигрывал с киевлянами Кубок обладателей Кубков (1975), Суперкубок УЕФА (1975) и чемпионат СССР (1975, 1977, 1980, 1981). Коньков как тренер работал в "Таврии", "Шахтере", сборной Украины, "Ворскле", "Стали" и других клубах. С 2012-го по 2014-й был президентом ФФУ.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда вернется в игру украинец Александр Зинченко. "Александр, вероятно, вернется после паузы на матчи сборных. Но прогресс в восстановлении идет хорошо", – сказал специалист.

Пресс-служба "Жироны" опубликовала медицинское заключение относительно травмы Виктора Цыганкова, которую он получил в матче против "Фейеноорда" (2:3) в рамках второго тура ЛЧ. По результатам обследования у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ориентировочный срок восстановления – 5 недель.