Полунин: Бондарь, Матвиенко и Попов тактически безграмотны. Нет футболистов, кто умеет играть персонально

Экс-игрок "Днепра" Андрей Полунин поделился впечатлениями от очередных еврокубковых матчей с участием украинских клубов.

“Уровень Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги несоизмерим. Надежно сыграть в обороне вице-чемпион Украины не смог. Во втором забитом мяче Гложек и Крамарич вдвоем обыграли шесть игроков "Динамо". В нашей команде никто не встречает. Волошин в этом эпизоде ​​назад бежит серьезно. В украинском футболе есть глобальная ошибка – никто ни за что не отвечает. Во все времена украинский футбол славился своими защитниками, мы умело играли во время обороны своих ворот. Нет футболистов, умеющих играть персонально. Что касается игры Бондаря, Матвиенко и Попова, то они тактически безграмотны. У Михавко еще нет опыта”.

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“Нужно активно играть в атаке, действовать на высокой скорости. Всего этого нет. Мы каждую атаку начинаем с того, что защитники и опорные хавбеки отдают мяч назад вратарю. Что это такое? Думаю, что ничего не изменится в ближайшее время. "Шахтер" будет играть с "Арсеналом", а "Динамо" отправится в гости в "Рому". Будет еще труднее. Из-за продолжительных переездов футболисты не могут полноценно восстанавливаться, наши лучшие клубы не могут пригласить качественных легионеров. Сейчас уровень УПЛ сильно упал. Раньше я работал в "Нефтянике" и знал всех игроков Первой лиги. Некоторые из них сейчас играют в УПЛ, хотя раньше у них не было бы никакого шанса играть в элитном дивизионе”, – заявил экс-футболист.

"Шахтер" и "Динамо" пока не побеждали в этапе лиги ЛЧ и ЛЕ.