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Футболист Полесья за один успешный матч может в сумме заработать несколько тысяч долларов

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У волков щедрая материальная мотивация

Футболист Полесья за один успешный матч может в сумме заработать несколько тысяч долларов

Фото: ФК Полісся

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В житомирском "Полесье" платят за победный результат по 650 долларов. После победы над "Шахтером" игроки получили сразу пять премий. С приходом Имада Ашура на должность главного тренера появились индивидуальные бонусы, сообщает Игорь Бурбас.

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Отмечается, что за забитый мяч в житомирском клубе платят 2000 долларов, а за результативную передачу – 1000 у.е. Сообщается, что защитники и вратарь получают по 2000 долларов за "сухой" матч.

Житомирский клуб занимает 3 место в таблице УПЛ, набрав 17 очков.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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