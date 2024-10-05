Футболист Полесья за один успешный матч может в сумме заработать несколько тысяч долларов

В житомирском "Полесье" платят за победный результат по 650 долларов. После победы над "Шахтером" игроки получили сразу пять премий. С приходом Имада Ашура на должность главного тренера появились индивидуальные бонусы, сообщает Игорь Бурбас.

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Отмечается, что за забитый мяч в житомирском клубе платят 2000 долларов, а за результативную передачу – 1000 у.е. Сообщается, что защитники и вратарь получают по 2000 долларов за "сухой" матч.

Житомирский клуб занимает 3 место в таблице УПЛ, набрав 17 очков.