Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали 1280 оккупантов. Кроме этого была уничтожена 251 единица техники, в том числе восемь танков.

В общей сложности захватчики с 24 февраля 2022 года потеряли: