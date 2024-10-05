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Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также уничтожили более 2,5 сотни техники

Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали 1280 оккупантов. Кроме этого была уничтожена 251 единица техники, в том числе восемь танков.

В общей сложности захватчики с 24 февраля 2022 года потеряли:

  • личного состава – около 659 220 (+1280) человек,
  • танков ‒ 8916 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17658 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 19037 (+72) ед,
  • РСЗО – 1216 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 970 (+5) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 2613 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,
  • специальной техники – 3344 (+11).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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