Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также уничтожили более 2,5 сотни техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины ликвидировали 1280 оккупантов. Кроме этого была уничтожена 251 единица техники, в том числе восемь танков.
В общей сложности захватчики с 24 февраля 2022 года потеряли:
- личного состава – около 659 220 (+1280) человек,
- танков ‒ 8916 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17658 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 19037 (+72) ед,
- РСЗО – 1216 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 970 (+5) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35),
- крылатых ракет ‒ 2613 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,
- специальной техники – 3344 (+11).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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