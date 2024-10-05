Россияне ночью били ракетами из Курской области и Крыма. Также силы ПВО уничтожили три БпЛА из 13

В ночь с 4 на 5 октября россияне атаковали Украину с воздуха.

Они нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Их выпустили из воздушного пространства Курской области (РФ) и оккупированного Крыма.

Кроме этого для атаки были применены 13 ударных БпЛА из того же Курска, а также мыса Чауда (Крым).

“К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты три беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БПЛА – локационно потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей”, – говорится в отчете ПС ВСУ.