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Россияне ночью били ракетами из Курской области и Крыма. Также силы ПВО уничтожили три БпЛА из 13

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РЭБ помогла сбить ракеты с целей

Россияне ночью били ракетами из Курской области и Крыма. Также силы ПВО уничтожили три БпЛА из 13

LB.ua

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В ночь с 4 на 5 октября россияне атаковали Украину с воздуха.

Они нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Их выпустили из воздушного пространства Курской области (РФ) и оккупированного Крыма.

Кроме этого для атаки были применены 13 ударных БпЛА из того же Курска, а также мыса Чауда (Крым).

“К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты три беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БПЛА – локационно потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Россияне ночью били ракетами из Курской области и Крыма. Также силы ПВО уничтожили три БпЛА из 13 - изображение 1
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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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