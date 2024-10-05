Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!
Раскритиковал украинских грандов
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о выступлениях "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках:
"Такой у нас сегодня уровень футбола. Вот такое отношение у наших команд к нашим военным, которые любят и смотрят футбол. Просто безразличие! Я никогда не лез в чужие кошельки, но за что футболисты получают такие большие деньги? Хочу обратиться к молодым украинским игрокам "Динамо" и "Шахтера". Ребята, надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда надели военную форму и пошли на фронт!".
Напомним, "Шахтер" и "Динамо" провели уже по два тура основного этапа своих еврокубковых турниров, но все еще не забили ни одного гола. Обе украинские команды находятся в группе вылета в своих турнирах.
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