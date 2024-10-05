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Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!

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Раскритиковал украинских грандов

Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о выступлениях "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках:

"Такой у нас сегодня уровень футбола. Вот такое отношение у наших команд к нашим военным, которые любят и смотрят футбол. Просто безразличие! Я никогда не лез в чужие кошельки, но за что футболисты получают такие большие деньги? Хочу обратиться к молодым украинским игрокам "Динамо" и "Шахтера". Ребята, надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда надели военную форму и пошли на фронт!".

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Напомним, "Шахтер" и "Динамо" провели уже по два тура основного этапа своих еврокубковых турниров, но все еще не забили ни одного гола. Обе украинские команды находятся в группе вылета в своих турнирах.

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Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MaximSK (Киев)
05.10.2024 в 10:54
Уровень футболистов очень низок у нас (хотя у Шахтера много легионеров, но они еще сырые), слабый тренерский состав, что Пушич что Шовковский, не готовы к матчам еврокубков и плюс логистика, выбрали Германию ради денег, но при этом футболисты лишнее время тратят на дорогу.
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Комментарии 5
MaximSK (Киев)
05.10.2024 в 10:54
Уровень футболистов очень низок у нас (хотя у Шахтера много легионеров, но они еще сырые), слабый тренерский состав, что Пушич что Шовковский, не готовы к матчам еврокубков и плюс логистика, выбрали Германию ради денег, но при этом футболисты лишнее время тратят на дорогу.
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0
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Серпень (Voznesensk)
05.10.2024 в 10:22
Слушна ідея. Після кожного програної гри ШД і ДК - зустріч з вболівальниками, а заодно і з воїнами ЗСУ, в Покровську (ШД) та Куп'янську (ДК). Хай розкажуть про сильних суперників та свої соплі.
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Matachorros (Chicago)
05.10.2024 в 10:10
Хорошая идея, может на фронте хоть какую-то пользу принесут, раз в футболе не в состоянии.
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Батько Махно (N)
05.10.2024 в 10:13
На каждом шкафчике это фото Алиева + постеры на двери при входе и выходе в раздевалку , с надписью " жду тебя после игры у выхода!"ЗЫ. Где-то есть фото с автоматом.
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Gudvin85 (Киев)
05.10.2024 в 09:59
Ну присмотритесь, чем не новый тренер Динамо?
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