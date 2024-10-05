Генштаб рассказал о новых попаданиях по командным пунктам оккупантов

По словам Генштаба, ВСУ нанесли удары по 35 и 27 отдельным мотострелковым бригадам и одному из командных пунктов второй общевойсковой армии вооруженных сил оккупантов.

Генштаб сообщил, что для этой цели использовались ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды GMLRS. Последствия ударов уточняются

Боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS, - сообщили в Генштабе.

Россияне информацию не комментировали.