Генштаб рассказал о новых попаданиях по командным пунктам оккупантов
ВСУ на днях ударили по трём командным пунктам дислокации армии РФ
Роман Чоп
По словам Генштаба, ВСУ нанесли удары по 35 и 27 отдельным мотострелковым бригадам и одному из командных пунктов второй общевойсковой армии вооруженных сил оккупантов.
Генштаб сообщил, что для этой цели использовались ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды GMLRS. Последствия ударов уточняются
Боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS, - сообщили в Генштабе.
Россияне информацию не комментировали.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Владислав Прийменко
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