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Генштаб рассказал о новых попаданиях по командным пунктам оккупантов

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ВСУ на днях ударили по трём командным пунктам дислокации армии РФ

Генштаб рассказал о новых попаданиях по командным пунктам оккупантов

Роман Чоп

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По словам Генштаба, ВСУ нанесли удары по 35 и 27 отдельным мотострелковым бригадам и одному из командных пунктов второй общевойсковой армии вооруженных сил оккупантов.

Генштаб сообщил, что для этой цели использовались ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды GMLRS. Последствия ударов уточняются

Боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS, - сообщили в Генштабе.

Россияне информацию не комментировали.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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