На войне против РФ погиб чемпион Украины по ММА

Молодой спортсмен и чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб в Курской области РФ, выполняя задание.

"Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области РФ. Назарий был старшим оператором группы специального назначения", - сообщается в источнике.

Комитет Верховной Рады отметил, что спортсмен пошел защищать Украину в 18-летнем возрасте

"В борьбу с врагом Назарий вступил в 18-летнем возрасте. 12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец погиб в бою, не дожив всего полтора месяца до своего 22-летия", - написали в комитете.