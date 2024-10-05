На войне против РФ погиб чемпион Украины по ММА
Ему оставалось полтора месяца до 22-летия
Фото з відкритих джерел
Молодой спортсмен и чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб в Курской области РФ, выполняя задание.
"Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области РФ. Назарий был старшим оператором группы специального назначения", - сообщается в источнике.
Комитет Верховной Рады отметил, что спортсмен пошел защищать Украину в 18-летнем возрасте
"В борьбу с врагом Назарий вступил в 18-летнем возрасте. 12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец погиб в бою, не дожив всего полтора месяца до своего 22-летия", - написали в комитете.
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