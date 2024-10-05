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Ахметов: Коньков внес огромный вклад в развитие нашего клуба и всего украинского футбола

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Президент Шахтера отреагировал на смерть экс-игрока и тренера

Ахметов: Коньков внес огромный вклад в развитие нашего клуба и всего украинского футбола

ФК "Шахтер"

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выразил соболезнования родным и близким умершего Анатолия Конькова - бывшего украинского футболиста и экс-президента ФФУ.

"Анатолий Коньков навсегда вписал свое имя в историю украинского и мирового футбола. Он был выдающимся футболистом, игрой которого восхищались миллионы болельщиков, собрал впечатляющую коллекцию наград и трофеев.

"Шахтеру" Анатолий Дмитриевич посвятил значительную часть своей футбольной карьеры - выступал за команду как игрок, был лидером и одним из самых ярких полузащитников в истории клуба, а затем возглавлял "Шахтер“ как тренер.

Анатолий Коньков внес огромный вклад в развитие нашего клуба и всего украинского футбола. Его смерть - тяжелая утрата для каждого, кто ценит эту игру. В этот скорбный день хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Дмитриевича. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах...", - цитирует Ахметова Телеграм-канал "Шахтера“.

Напомним, в свое время Коньков был игроком и тренером "Шахтера". С 2012-го по 2014-й возглавлял ФФУ.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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