Вацко – о Биловаре: В футбол по блату не играют. Более чем достойная кандидатура
Комментатор поделился мнением о Кристиане
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Виктор Вацко считает, что игра Биловара отвечает его статусу в коллективе.
“В футбол по блату не играют. Если говорить о матче против "Лацио", то словосочетание "уровень "Динамо" не есть чем-то, чем можно гордиться.
Могу сказать, что Биловар вполне нормальный защитник среднего уровня для чемпионата Украины. Фактурный, хорошо борьбу за мяч ведет, головой играет. Да, в работе с мячом он не выглядит уверенно. Да, первый пас, начало атаки — к этому есть вопросы. Есть вопросы к качеству позиционной игры. Если бы он не был зятем Суркиса, его воспринимали бы как добротного центрального защитника клуба украинской Премьер-лиги”.
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"Я воспринимаю его как пятого центрального защитника в иерархии "Динамо". Как для уровня пятого защитника в иерархии футбольной команды, Биловар более чем достойная кандидатура. Свой, воспитанник, на приобретение которого денег тратить не нужно было. Зарплата, я думаю, не все миллионы мира. В этом сезоне, если матчи чемпионата УПЛ брать, в которых он играл, он играл на должном уровне”, - сказал Вацко в эфире авторской программы в Youtube.
В текущем сезоне Кристиан появлялся на поле в десяти матчах во всех турнирах.
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