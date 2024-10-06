Вацко – о Биловаре: В футбол по блату не играют. Более чем достойная кандидатура

Виктор Вацко считает, что игра Биловара отвечает его статусу в коллективе.

“В футбол по блату не играют. Если говорить о матче против "Лацио", то словосочетание "уровень "Динамо" не есть чем-то, чем можно гордиться.

Могу сказать, что Биловар вполне нормальный защитник среднего уровня для чемпионата Украины. Фактурный, хорошо борьбу за мяч ведет, головой играет. Да, в работе с мячом он не выглядит уверенно. Да, первый пас, начало атаки — к этому есть вопросы. Есть вопросы к качеству позиционной игры. Если бы он не был зятем Суркиса, его воспринимали бы как добротного центрального защитника клуба украинской Премьер-лиги”.