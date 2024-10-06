Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября

Начнем с Пиренейского полуострова. Ворота мадридского "Реала" в поединке с "Вильярреалом" защищал наш соотечественник - Андрей Лунин. Три очка "сливочным" обеспечили голы Вальверде и Винисиуса, в каждом из таймов. А украинский голкипер сумел нивелировать всю угрозу, которая поступала в течение матча от футболистов "желтой субмарины". Однако, к сожалению, послевкусие от триумфа команде Карло Анчелотти испортила ужасная травма Карвахаля.

Пресс-служба УАФ сообщила, что хавбеки сборной Украины Владимир Бражко и Александр Пихаленок не смогут помочь национальной команде в октябрьских матчах Лиги наций. По решению тренерского штаба, их заменят хавбек "Динамо" Виталий Буяльский и полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием открывали луганская и ровенская команды. Подопечные Младена Бартуловича достаточно быстро открыли счет в этой встрече, благодаря голу Горбача. Однако, в итоге мячи легионеров Мрвальевича и Луана принесли "Вересу" вторую победу в этой кампании. Таким образом, команда Олега Шандрука вырвалась из зоны переходных матчей, а "Заря" продолжает идти в середине турнирной таблицы.

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В еще одном поединке чемпионата Украины "горожане" под руководством Руслана Ротаня принимали львовский "Рух" Виталия Пономарева. Для хозяев все шло прекрасно. В частности, в конце основного времени счет размочил Филиппов. Однако, на последних секундах компенсированного времени гости заработали право на пробитие 11-метрового. В итоге, ничью для львовян принес точный удар Краснопира с точки.

Закрывал игровой день поединок представителей нижней части таблицы. Ковалевский "Колос" Александра Поздеева на своем поле встречался с "Левым берегом" Виталия Первака. Хозяева тотально доминировали по игре, однако так и не сумели конвертировать свое статистическое преимущество в забитые мячи.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В очередном туре АПЛ "Борнмут" пожаловал в гости к "Лестеру". Судьбу поединка между "лисами" и "вишневыми" решил единственный гол Буонанотте в начале встречи. Илья Забарный, уже традиционно, вышел в старте гостей и отыграл весь матч. В свою очередь, "Брентфорд" Егора Ярмолюка выиграл голевую гонку у "Вулверхэмптона". Украинский хавбек появился на поле только на 77-й минуте.

Ман Сити и Ливерпуль доказали свой статус-кво

Свой уровень также доказали мастодонты АПЛ. "Горожане" Пепа Гвардиолы на "Этихаде" перебили "Фулхэм" - со счетом 3:2. А "мерсисайдцы" Арне Слота на выезде минимально обыграли "Кристал Пэлас". "Ливерпуль" продолжает возглавлять таблицу, а "Манчестер Сити" имеет на одно очко меньше и идет следом.

В еще одном матче английского первенства "канониры" встречались со "святыми". На три гола "Арсенала" со своей стороны футболисты "Саутгемптона" ответили лишь мячом Арчера. Александр Зинченко пропускал этот поединок из-за травмы. Сейчас команда Микеля Артеты идет в тройке лидеров в турнирной таблице, а коллектив Рассела Мартина плетется в зоне вылета.

В свою очередь "ириски" и "сороки" за 90 минут так и не сумели выявить сильнейшего. Напомним, Виталий Миколенко продолжает восстановление от повреждения икроножной мышцы, поэтому и не участвовал в этом спарринге.