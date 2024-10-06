1250 оккупантов и 248 единиц техники. Генштаб подытожил потери РФ за сутки
Больше всего среди техники – автомобильной
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 248 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 660 470 (+1250) человек,
- танков ‒ 8919 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17679 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 19092 (+55) ед,
- РСЗО – 1216 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 970 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49),
- крылатых ракет ‒ 2613 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед,
- специальной техники – 3363 (+19).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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