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1250 оккупантов и 248 единиц техники. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

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1250 оккупантов и 248 единиц техники. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 248 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 660 470 (+1250) человек,
  • танков ‒ 8919 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17679 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 19092 (+55) ед,
  • РСЗО – 1216 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 970 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49),
  • крылатых ракет ‒ 2613 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед,
  • специальной техники – 3363 (+19).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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