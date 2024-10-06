Силы ПВО ночью сбили 56 ударных БПЛА и две ракеты

Россияне вечером 5 октября до утра 6 октября терроризировали Украину с воздуха.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

- 2 баллистические ракеты Искандер-М;

- 1 крылатую ракету Искандер-К;

- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

- 87 БпЛА типа “шахед” (районы пусков: Арел, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

“Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. 25 беспилотников (по состоянию на 09.00) локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется. Четыре БпЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!” – сообщает ВС ВСУ.

В 10:32 было доложено об отбое угрозы БпЛА в украинских областях.