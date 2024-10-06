В результате атаки россиян шахедами на Одессу вспыхнули пожары на гражданской инфраструктуре

Во время ночной атаки россияне ударили по Одессе "шахедами". Пострадала гражданская инфраструктура.

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Согласно сообщениям ГСЧС, попали в складские помещения и грузовые автомобили. Из-за этого вспыхнули пожары.

В результате инцидента один человек получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован.

Всего в тушении пожара участвовало ориентировочно 50 спасателей. Огонь был ликвидирован.