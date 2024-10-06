В результате атаки россиян шахедами на Одессу вспыхнули пожары на гражданской инфраструктуре
Есть тяжелораненый
ДСНС
Во время ночной атаки россияне ударили по Одессе "шахедами". Пострадала гражданская инфраструктура.
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Согласно сообщениям ГСЧС, попали в складские помещения и грузовые автомобили. Из-за этого вспыхнули пожары.
В результате инцидента один человек получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован.
Всего в тушении пожара участвовало ориентировочно 50 спасателей. Огонь был ликвидирован.
"Привлекалось 47 спасателей и 12 единиц техники, а также от Ассоциации добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 3 человека личного состава", – говорится в отчете ГСЧС.
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Источник:ДСНС
Опубликовал: Максим Кучер
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