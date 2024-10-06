ВСУ ликвидировали бывшего футболиста юношеской сборной России по футболу

Вооруженные Силы Украины ликвидировали бывшего футболиста юношеской сборной России по футболу Тимура Осмоловского. Об этом сообщает Главком со ссылкой на фермерское хозяйство Валаамского монастыря, где оккупант летом прошлого года был послушником-скотоводом.

Он был убит в результате атаки дрона 25 сентября в возрасте 24 лет.

В период своей карьеры он выступал на позиции нападающего. Играл за "Строгино", молодежные команды "Ахмата" и ЦСКА, в августе 2020 года присоединился к московскому "Спартаку".

Также на его счету пять матчей за сборную России U-20. В 2023 году он завершил профессиональную карьеру.