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"Нам Спартак нужен!" Сабо – об отношении Динамо и Спартака

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Проанализировал бывший вражеский клуб

"Нам Спартак нужен!" Сабо – об отношении Динамо и Спартака

ТК Футбол 1/2/3

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Бывший игрок и тренер "Динамо Киев" Йожеф Сабо вспомнил о противостоянии киевского "Динамо" и "Спартака".

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"Что касается "Спартака", то игроки там были все техничные, и футбол был построен на контроле мяча. Я не могу сказать, что "Спартак" был просто классным. "Динамо" Лобановского всех обыгрывало в лучшие годы. Это была лучшая команда в Европе.

Ну и не забывайте про судейство, которое тащило "Спартак". И не только за уши, но и за член. Что бы ты ни делал и как бы ни играл, а в конце чемпионата удивляешься - "Спартак" на первом месте! Бывший арбитр из Баку Тофик Бахрамов однажды сказал: "Нам "Спартак" нужен! Это команда номер 1, и за них все болеют". Вот такое было отношение", — сказал Сабо.

Напомним, киевское "Динамо" 13 раз становилось чемпионом СССР, 9 раз выигрывало Кубок СССР и трижды становилось победителями Суперкубка СССР.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Спартак (Москва)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 16:24
а почему он не говорит, что тогдашнему динамо (ныне - дупамо) помогали все украинские клубы, сливая как минимум одну игру и одну ничью (максимум - 2 слива)?
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Комментарии 5
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 16:24
а почему он не говорит, что тогдашнему динамо (ныне - дупамо) помогали все украинские клубы, сливая как минимум одну игру и одну ничью (максимум - 2 слива)?
Ответить
1
0
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
06.10.2024 в 15:52
Як в Україні за Шахтар !
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2
4
Caballero (DC)
06.10.2024 в 16:20
Правильно.
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0
3
aleks68
06.10.2024 в 16:28
ты очень ждал победы динамо в ЛЕ.жди дальше
 
1
0
aleks68
06.10.2024 в 16:27
затычка дырявая
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2
0

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