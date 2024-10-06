"Нам Спартак нужен!" Сабо – об отношении Динамо и Спартака

Бывший игрок и тренер "Динамо Киев" Йожеф Сабо вспомнил о противостоянии киевского "Динамо" и "Спартака".

"Что касается "Спартака", то игроки там были все техничные, и футбол был построен на контроле мяча. Я не могу сказать, что "Спартак" был просто классным. "Динамо" Лобановского всех обыгрывало в лучшие годы. Это была лучшая команда в Европе.

Ну и не забывайте про судейство, которое тащило "Спартак". И не только за уши, но и за член. Что бы ты ни делал и как бы ни играл, а в конце чемпионата удивляешься - "Спартак" на первом месте! Бывший арбитр из Баку Тофик Бахрамов однажды сказал: "Нам "Спартак" нужен! Это команда номер 1, и за них все болеют". Вот такое было отношение", — сказал Сабо.