Военные ГУР сожгли российский зенитно-ракетный комплекс стоимостью 10 млн долларов. ВИДЕО
Оккупанты продолжают смотреть файер-шоу своей техники на украинской земле
Генштаб ЗСУ
Главное управление разведки Украины показало уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса". Военные нашли и ликвидировали технику россиян.
По словам разведки, защитники уничтожили дорогостоящий ЗРК fpv-дроном.
Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" - несколько сотен долларов – сообщили в ГУР.
В разведке обнародовали видео уничтожения
На сегодняшний день, по сводке Генштаба ВСУ, россияне лишились более 19 тысяч артиллерийских систем. Также оккупанты не воспользуются 26 тысячами единиц автомобильной техники и цистерн. Почти 3400 единиц специальной техники больше не помогут врагу.
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