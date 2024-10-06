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Военные ГУР сожгли российский зенитно-ракетный комплекс стоимостью 10 млн долларов. ВИДЕО

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Оккупанты продолжают смотреть файер-шоу своей техники на украинской земле

Военные ГУР сожгли российский зенитно-ракетный комплекс стоимостью 10 млн долларов. ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

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Главное управление разведки Украины показало уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса". Военные нашли и ликвидировали технику россиян.

По словам разведки, защитники уничтожили дорогостоящий ЗРК fpv-дроном.

Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" - несколько сотен долларов – сообщили в ГУР.

В разведке обнародовали видео уничтожения

На сегодняшний день, по сводке Генштаба ВСУ, россияне лишились более 19 тысяч артиллерийских систем. Также оккупанты не воспользуются 26 тысячами единиц автомобильной техники и цистерн. Почти 3400 единиц специальной техники больше не помогут врагу.

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Источник:
Telegram ГУР
Опубликовал: Владислав Прийменко
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