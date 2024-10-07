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Назаренко заменил в сборной Ярмоленко, победы Динамо, Шахтера и Полесья, гол Довбика за Рому. Главные новости за 6 октября

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А также хет-трик Левандовского и 14 минут Мудрика в матче Челси 

Назаренко заменил в сборной Ярмоленко, победы Динамо, Шахтера и Полесья, гол Довбика за Рому. Главные новости за 6 октября

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 октября

Снова без Ярмоленко. Ребров сделал два изменения в составе сборной Украины

В заявке национальной сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций снова произошли изменения. Из-за нового повреждения выбыл из списка Андрей Ярмоленко, который только недавно сам заменил Цыганкова, а Андрей Лунин не поможет команде из-за вирусной инфекции. Зато дебютный вызов в сборную Украины получил вингер "Полесья" Александр Назаренко, а Дмитрий Ризнык из "Шахтера" стал третьим вратарем.

Артем Довбик забил свой четвертый гол за Рому

"Рома" в седьмом туре Серии А играла с аутсайдером лиги "Монцой" и не сумела победить (1:1). Однако для Артема Довбика этот матч не был провальным. Украинский бомбардир забил классный гол на 61-й минуте, который для него стал третьим в чемпионате Италии, и четвертым в целом за "Рому".

Динамо Киев стало единоличным лидером чемпионата Украины

Киевское "Динамо" одержало свою седьмую победу в УПЛ, победив на своем поле "Кривбасс". Александр Шовковский провел ротацию в составе, однако киевляне забили уже два гола в первые 25 минут (Рубчинский и Буяльский с пенальти). Благодаря автоголу Михавка "Кривбасс" сократил расставание, однако второй гол не забил – 2:1.

Судаков забил четыре гола в победном матче Шахтера с ЛНЗ

"Шахтер" сумел оправиться после неудачного матча с "Аталантой", и с разгромным счетом победил черкасский "ЛНЗ" (5:1). Звездой матча стал Георгий Судаков, который забил четыре гола, также лидер "Шахтера" выполнил ассист на Зубкова. У "ЛНЗ" мячом с пенальти отметился Ноникашвили.

Полесье поднялось на второе место после победы над Ворсклой

Свою победу в воскресенье удалось одержать и "Полесью". Житомирская команда смогла подняться на второе место в чемпионате Украины после игры с "Ворсклой" (2:1). Луифер и Кане обменялись голами в первой половине игре, а три очка "Полесью" принес точный удар Смолякова.

Сборная Украины по футзалу заняла третье место на ЧМ-2024

В воскресенье состоялся матч за третье место на Чемпионате мира по футзалу. Сборная Украины играла с Францией. "Сине-желтые" забили сопернику семь голов, а пропустили лишь раз – 7:1. Чемпион мира стала Бразилия, которая в финале справилась с Аргентиной (2:1).

Хет-трик Левандовского принес Барсе победу над Алавесом, Жирона справилась с Атлетиком

"Барселона" продолжает сохранять отрыв от мадридского "Реала". В девятом туре Ла Лиги "Барса" справилась с "Алавесом" (3:0) – все три гола забил Роберт Левандовский. В другом матче "Жирона" без Виктора Цыганкова победила впервые с начала сентября, справившись с "Атлетиком" Бильбао.

Мудрик не помог Челси победить Форест

"Челси" немного отдалился от группы лидеров после игры с "Ноттингем Форест" (1:1). "Синие" с 78-й минуты играли в большинстве, однако не смогли дожать соперника. Михаил Мудрик появился на поле в конце встречи, отыграл 14 минут, и отдал одну острую передачу. В другом матче воскресенья "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" не определили победителя – 0:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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