Назаренко заменил в сборной Ярмоленко, победы Динамо, Шахтера и Полесья, гол Довбика за Рому. Главные новости за 6 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 октября

В заявке национальной сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций снова произошли изменения. Из-за нового повреждения выбыл из списка Андрей Ярмоленко, который только недавно сам заменил Цыганкова, а Андрей Лунин не поможет команде из-за вирусной инфекции. Зато дебютный вызов в сборную Украины получил вингер "Полесья" Александр Назаренко, а Дмитрий Ризнык из "Шахтера" стал третьим вратарем.

"Рома" в седьмом туре Серии А играла с аутсайдером лиги "Монцой" и не сумела победить (1:1). Однако для Артема Довбика этот матч не был провальным. Украинский бомбардир забил классный гол на 61-й минуте, который для него стал третьим в чемпионате Италии, и четвертым в целом за "Рому".

Киевское "Динамо" одержало свою седьмую победу в УПЛ, победив на своем поле "Кривбасс". Александр Шовковский провел ротацию в составе, однако киевляне забили уже два гола в первые 25 минут (Рубчинский и Буяльский с пенальти). Благодаря автоголу Михавка "Кривбасс" сократил расставание, однако второй гол не забил – 2:1.

"Шахтер" сумел оправиться после неудачного матча с "Аталантой", и с разгромным счетом победил черкасский "ЛНЗ" (5:1). Звездой матча стал Георгий Судаков, который забил четыре гола, также лидер "Шахтера" выполнил ассист на Зубкова. У "ЛНЗ" мячом с пенальти отметился Ноникашвили.

Свою победу в воскресенье удалось одержать и "Полесью". Житомирская команда смогла подняться на второе место в чемпионате Украины после игры с "Ворсклой" (2:1). Луифер и Кане обменялись голами в первой половине игре, а три очка "Полесью" принес точный удар Смолякова.

В воскресенье состоялся матч за третье место на Чемпионате мира по футзалу. Сборная Украины играла с Францией. "Сине-желтые" забили сопернику семь голов, а пропустили лишь раз – 7:1. Чемпион мира стала Бразилия, которая в финале справилась с Аргентиной (2:1).

"Барселона" продолжает сохранять отрыв от мадридского "Реала". В девятом туре Ла Лиги "Барса" справилась с "Алавесом" (3:0) – все три гола забил Роберт Левандовский. В другом матче "Жирона" без Виктора Цыганкова победила впервые с начала сентября, справившись с "Атлетиком" Бильбао.