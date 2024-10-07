  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минус 1160 оккупантов и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери врага
В тренде

Минус 1160 оккупантов и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери врага

Общие новости

Большие достижения

Минус 1160 оккупантов и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери врага

Генштаб

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских оккупантов, а также 14 танков и 31 бронемашину.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В войне с Украиной по состоянию на 7 октября враг потерял:

  • личного состава - около 661630 (+1160) человек,
  • танков - 8933 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 19156 (+64) ед,
  • РСЗО - 1223 (+7) ед,
  • средства ПВО - 972 (+2) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65),
  • крылатые ракеты - 2615 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед,
  • специальная техника - 3364 (+1)
По теме
yellow-arrow
Назаренко заменил в сборной Ярмоленко, победы Динамо, Шахтера и Полесья, гол Довбика за Рому. Главные новости за 6 октября
yellow-arrow
Судаков: Путря говорит, что, где бы он ни был, он меня продает
yellow-arrow
Карраско - об игре с Шахтером: Все могло быть иначе, если бы мы по-другому распорядились своим первым моментом
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости