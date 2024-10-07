Минус 1160 оккупантов и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери врага
Большие достижения
Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских оккупантов, а также 14 танков и 31 бронемашину.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В войне с Украиной по состоянию на 7 октября враг потерял:
- личного состава - около 661630 (+1160) человек,
- танков - 8933 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 19156 (+64) ед,
- РСЗО - 1223 (+7) ед,
- средства ПВО - 972 (+2) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65),
- крылатые ракеты - 2615 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед,
- специальная техника - 3364 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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