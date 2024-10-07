ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Крыму - Генштаб
Последствия поражения уточняются
Генштаб ЗСУ/Facebook
Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 7 октября.
"В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.
Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по сообщению соцсетей, ночью взрывы также раздавались вблизи аэродромов "Бельбек" и "Саки".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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