ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Крыму - Генштаб

Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 7 октября.

"В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по сообщению соцсетей, ночью взрывы также раздавались вблизи аэродромов "Бельбек" и "Саки".