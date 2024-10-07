Силы ПВО сбили два Кинжала и 32 шахеда над Украиной - Воздушные силы
Всего было выпущено 80 воздушных целей
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В ночь на 7 октября 2024 года противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф).
Около 08.20 ч. враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка).
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских "шахедов" в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
Зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется. Один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается.
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