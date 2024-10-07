Боррель: Все хотят, чтобы война в Украине закончилась, но главный вопрос - как
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Если западные союзники прекратят поддерживать Украину, война закончится через 15 дней - победой российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью 20minutos.
"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности себя, европейцев?", - отметил топ-дипломат ЕС.
Он подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы будущие мирные переговоры, "когда наступит время", происходили на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украина недавно завершила работу над планом победы, который президент Владимир Зеленский представил во время своего визита в США. Этот план был обсужден с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
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