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Григорчук остался без работы, рецедив Ярмоленко, Дидык не сыграет за молодежку. Главные новости за 7 октября

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Григорчук остался без работы, рецедив Ярмоленко, Дидык не сыграет за молодежку. Главные новости за 7 октября

neftchi.az

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 7 октября

Роман Григорчук покинул Нефтчи

Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера азербайджанского "Нефтчи".

Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).

Рецидив травмы Ярмоленко

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра в игре против "Кривбасса" (2:1), сообщает клубная прессслужба. Андрей не сыграет в поединках за сборную против Грузии и Чехии. В этом сезоне на счету ключевого игрока "Динамо" 14 матчей и 4 гола во всех турнирах.

Защитник Руха не поможет молодежной сборной

Центральный защитник львовской команды Роман Дидык не поедет в молодежную сборную Украины на октябрьские матчи отбора на чемпионат Европы с Англией и Сербией. Как сообщает Sport.ua, в матче УПЛ с "Александрией" (1:1) футболист получил сотрясение мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу нужен покой.

Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко

В матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма" (0:2) травмы получили двое футболистов "Динамо". У полузащитника Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека – три недели. А полузащитник Владимир Бражко пока не может играть из-за трещин ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления динамовца будет сообщено дополнительно.

Сборная будет играть в новой форме

Сборная Украины ближайший матч Лиги наций 11 октября против Грузии сыграет в новой форме. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

Новым техническим спонсором УАФ, как и ожидалось, станет компания Adidas. Речь идет о контракте на 6 лет с возможностью продления. Официально о сотрудничестве сторон объявят 9 октября.

Бывший тренер Баварии может возглавить МЮ

"Манчестер Юнайтед" намерен пригласить Томаса Тухеля на должность главного тренера вместо Эрика тен Хага. В клубе снова готовы рассмотреть его кандидатуру, как сообщает издание Daily Mail. В настоящее время он является основным кандидатом в преддверии важной встречи с владельцами клуба.

Ужасная травма капитана Торино

Нападающий "Торино" Дуван Сапата не смог самостоятельно покинуть поле в матче седьмого тура Серии А против "Интера" (2:3).

Позже туринский клуб опубликовал медицинское заключение, в котором говорится, что 33-летний колумбиец получил травму крестообразной связки, медиального и латерального мениска, из-за чего он пропустит остаток сезона.

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