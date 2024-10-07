Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО
Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта
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В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта.
Никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы.
Россияне заявили о якобы уничтожении военного груза.
"В общем, это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое везло пшеницу в Египет. Это ничто иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - сказал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.
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