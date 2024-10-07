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Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО

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Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта

Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО

facebook.com/Ministry.for.development/

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта.

Никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы.

Россияне заявили о якобы уничтожении военного груза.

"В общем, это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое везло пшеницу в Египет. Это ничто иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - сказал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО - изображение 1Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО - изображение 2Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО - изображение 3Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО - изображение 4
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