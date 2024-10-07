  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шмыгаль заявил, что Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа
В тренде

Шмыгаль заявил, что Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа

Общие новости
Обновлено

Об этом Шмыгаль заявил после встречи с премьером Словакии Фицо

Шмыгаль заявил, что Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа

YNA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.

Читайте такжеШмыгаль: Украина не позднее конца 2025 года должна быть готова к вступлению в ЕС

Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия", - подчеркнул он.

Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов.

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - отметил Шмыгаль.

В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договора к Энергетической Хартии.

Напомним, что правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

По теме
yellow-arrow
Россияне атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТО
yellow-arrow
Боррель: Все хотят, чтобы война в Украине закончилась, но главный вопрос - как
yellow-arrow
Силы ПВО сбили два Кинжала и 32 шахеда над Украиной - Воздушные силы
Денис Шмыгаль война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.10.2024 в 16:47
Хороший подарок путину ко дню рождения..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.10.2024 в 16:47
Хороший подарок путину ко дню рождения..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости