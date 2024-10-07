Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сообщил, что ушел из жизни его сын Виталий, которому было всего 34 года.

О причине смерти Поворознюка-младшего ничего неизвестно.

"Сегодня умер мой сын... Вместе с ним умерла часть моей души. Мое сердце разрывается на куски. Я любил его и всегда буду любить. Виталий - это моя гордость, моя опора, моя надежда, я всегда знал, что он продолжит мои дела. Он был очень добрым, искренним, справедливым, сочувствующим. С самого детства и до сегодняшнего дня он стремился помогать всем, кого знал, хотел, чтобы все были счастливы. Виталий умный, честный, мой сын самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи. Мне очень больно, очень жаль... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына.

Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года, он хороший сын, надежный брат, любимый муж, любящий отец, душа компаний и пример для друзей", – написал Александр Поворознюк в фейсбуке.