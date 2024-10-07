Представители УАФ посетили кампус топовой футбольной федерации

В понедельник, 7 октября, представители УАФ посетили Кампус футбольной федерации Нидерландов (KNVB).

Визит был направлен на то, чтобы украинские чиновники узнали больше о создании их стратегии в футболе.

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Украинскую делегацию сопровождал ряд представителей УЕФА. Визит включал экскурсию по кампусу KNVB, а также ознакомление со стратегиями маркетинга и партнерства, в том числе ознакомление с цифровой структурой футбольной федерации. Кроме того, генеральный секретарь KNVB Гийс де Йонг обсудил ситуацию в Украине. Вторую половину дня делегация УАФ и УЕФА посвятила совместной работе над разработкой собственной стратегии.

Отметим, что визит представителей УАФ и УЕФА является частью международной стратегии KNVB. Как один из первых основателей ФИФА, футбольная федерация Нидерландов несет ответственность за развитие футбола. Это также включает в себя обмен своим видением и знаниями с другими ассоциациями.