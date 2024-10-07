Представители УАФ посетили кампус топовой футбольной федерации
Делегация УАФ отправилась в Нидерланды
Фото - KNVB
В понедельник, 7 октября, представители УАФ посетили Кампус футбольной федерации Нидерландов (KNVB).
Визит был направлен на то, чтобы украинские чиновники узнали больше о создании их стратегии в футболе.
Украинскую делегацию сопровождал ряд представителей УЕФА. Визит включал экскурсию по кампусу KNVB, а также ознакомление со стратегиями маркетинга и партнерства, в том числе ознакомление с цифровой структурой футбольной федерации. Кроме того, генеральный секретарь KNVB Гийс де Йонг обсудил ситуацию в Украине. Вторую половину дня делегация УАФ и УЕФА посвятила совместной работе над разработкой собственной стратегии.
Отметим, что визит представителей УАФ и УЕФА является частью международной стратегии KNVB. Как один из первых основателей ФИФА, футбольная федерация Нидерландов несет ответственность за развитие футбола. Это также включает в себя обмен своим видением и знаниями с другими ассоциациями.
Популярное сейчас
- В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко
- Легенда Черноморца отметил 80-летний юбилей
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права