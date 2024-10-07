Украинские разведчики вывели из строя российский тральщик Александр Обухов. ВИДЕО
Он захлебнулся
Разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота оккупантов "Александр Обухов".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
Корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство.
"Получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "Обухов" захлебнулся. Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - говорится в сообщении.
В ГУР МО отметили, что "Александр Обухов" в июле 2024 года проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.
"Обухов" является уже вторым обезвреженным кораблем Балтийского флота оккупантов за последние полгода.
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