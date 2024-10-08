Цыганык – о новичках Динамо: Рубчинский становится лидером. Герреро пока не оправдывает надежд
Комментатор высказался по поводу усиления группы атаки киевлян
Фото: Динамо
Журналист Игорь Цыганык поделился мнениями о выступлениях в составе команды Шовковского Валентина Рубчинского и Эдуардо Герреро.
"Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером "Динамо". Поверьте мне, он выталкивает своих конкурентов. Он производит очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди.
Герреро пока не оправдывает надежды. Это футболист, выстреливший в первый год. Потом было труднее. Говорилось, что у него не хватает мотивации в "Заре".
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“Сейчас у него мотивация должна быть, потому что есть шанс проявить себя, сыграть на еврокубки и продать себя дороже. Пока что ему сложно. Возможно, он ищет себя в игре "Динамо". Ждем его голы, придут ли они – это уже вопрос”, – сказал Цыганык на своем ютуб-канале.
Киевляне подписали Эдуардо за 2,5 млн евро.
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