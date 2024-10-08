Цыганык – о новичках Динамо: Рубчинский становится лидером. Герреро пока не оправдывает надежд

Журналист Игорь Цыганык поделился мнениями о выступлениях в составе команды Шовковского Валентина Рубчинского и Эдуардо Герреро.

"Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером "Динамо". Поверьте мне, он выталкивает своих конкурентов. Он производит очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди.

Герреро пока не оправдывает надежды. Это футболист, выстреливший в первый год. Потом было труднее. Говорилось, что у него не хватает мотивации в "Заре".