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Цыганык – о новичках Динамо: Рубчинский становится лидером. Герреро пока не оправдывает надежд

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Комментатор высказался по поводу усиления группы атаки киевлян

Цыганык – о новичках Динамо: Рубчинский становится лидером. Герреро пока не оправдывает надежд

Фото: Динамо

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык поделился мнениями о выступлениях в составе команды Шовковского Валентина Рубчинского и Эдуардо Герреро.

"Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером "Динамо". Поверьте мне, он выталкивает своих конкурентов. Он производит очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди.

Герреро пока не оправдывает надежды. Это футболист, выстреливший в первый год. Потом было труднее. Говорилось, что у него не хватает мотивации в "Заре".

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“Сейчас у него мотивация должна быть, потому что есть шанс проявить себя, сыграть на еврокубки и продать себя дороже. Пока что ему сложно. Возможно, он ищет себя в игре "Динамо". Ждем его голы, придут ли они – это уже вопрос”, – сказал Цыганык на своем ютуб-канале.

Киевляне подписали Эдуардо за 2,5 млн евро.

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Игорь Цыганык Валентин Рубчинский Эдуардо Герреро
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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