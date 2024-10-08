“Тебе докопаться не до кого? Я курил и буду курить”: КДК УАФ может наказать вице-президента Колоса за курение

По словам журналиста Игоря Бурбаса, у вице-президента "Колоса" произошла словесная перепалка с делегатом матча Геннадием Прокоповичем.

"Генинсон вышел на трибуны, официальную ложу, где сидела женская команда "Колоса" и делегат матча, начав показательно курить. Прокопович сделал ему замечание, на что получил ответ: “Тебе докопаться не до кого? Слушай, я курил, курю и буду курить".

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"Эти слова Генинсона легли черным по белому в рапорт делегата матча и после этого дело подхватил КДК УАФ. Теперь ему могут штраф "впаять", – сказал Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, что Генинсон был президентом УПЛ с 2016 по 2018 гг.