“У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
Президент УАФ заменил руководителя ассоциации Днепропетровской области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Игорь Бурбас сообщил, что глава УАФ Андрей Шевченко принял решение снять с должности главу Ассоциации футбола Днепропетровской области Виктора Андрухива.
“Где-то три недели назад Андрухиву позвонил по телефону Игорь Грищенко, генеральный секретарь УАФ. Оказалось, что на той стороне трубки Шевченко, который не хотел звонить со своего телефона.
"У тебя есть месяц, чтобы сложить полномочия и передать их Алексею Маркову". Андрухив не понял, а Шевченко ответил: "Если ты не понимаешь, то тебе губернатор объяснит".
"Есть такой Борис Марков, гендиректор АТБ. Алексей это его родной брат, возглавляющий Федерацию шахмат Днепропетровской области, а теперь возглавляющий и футбольную”, – отметил инсайдер.
Напомним, что Шевченко возглавил УАФ в январе этого года.
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