“У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что глава УАФ Андрей Шевченко принял решение снять с должности главу Ассоциации футбола Днепропетровской области Виктора Андрухива.

“Где-то три недели назад Андрухиву позвонил по телефону Игорь Грищенко, генеральный секретарь УАФ. Оказалось, что на той стороне трубки Шевченко, который не хотел звонить со своего телефона.

"У тебя есть месяц, чтобы сложить полномочия и передать их Алексею Маркову". Андрухив не понял, а Шевченко ответил: "Если ты не понимаешь, то тебе губернатор объяснит".