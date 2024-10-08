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“У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации

Общие новости

Президент УАФ заменил руководителя ассоциации Днепропетровской области

“У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что глава УАФ Андрей Шевченко принял решение снять с должности главу Ассоциации футбола Днепропетровской области Виктора Андрухива.

“Где-то три недели назад Андрухиву позвонил по телефону Игорь Грищенко, генеральный секретарь УАФ. Оказалось, что на той стороне трубки Шевченко, который не хотел звонить со своего телефона.

"У тебя есть месяц, чтобы сложить полномочия и передать их Алексею Маркову". Андрухив не понял, а Шевченко ответил: "Если ты не понимаешь, то тебе губернатор объяснит".

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"Есть такой Борис Марков, гендиректор АТБ. Алексей это его родной брат, возглавляющий Федерацию шахмат Днепропетровской области, а теперь возглавляющий и футбольную”, – отметил инсайдер.

Напомним, что Шевченко возглавил УАФ в январе этого года.

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Андрей Шевченко Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
08.10.2024 в 08:17
Суркиса воспитание, что тут еще скажешь?
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
08.10.2024 в 08:17
Суркиса воспитание, что тут еще скажешь?
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0
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Caballero (DC)
08.10.2024 в 07:37
Андрухів повинен передати аудіозапис погрози Шевченка в УЕФА. УЕФА категорично проти втручання держави в справи футбольних асоціацій.
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