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Силы обороны ликвидировали еще 1340 оккупантов и почти 50 артсистем - Генштаб

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Более 220 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 1340 оккупантов и почти 50 артсистем - Генштаб

Азов

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Украинские военные за сутки обезвредили 1340 российских оккупантов, 30 бронемашин и 47 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 662970 (+1340) человек;
  • танков - 8940 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 17740 (+30) ед;
  • артиллерийских систем - 19203 (+47) ед;
  • РСЗО - 1223 (+0) ед;
  • средства ПВО - 973 (+1) ед;
  • самолетов - 368 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16686 (+43) ед;
  • крылатые ракеты - 2618 (+3) ед;
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26185 (+83) ед;
  • специальная техника - 3373 (+9).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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