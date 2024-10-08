Силы обороны ликвидировали еще 1340 оккупантов и почти 50 артсистем - Генштаб
Более 220 единиц техники
Азов
Украинские военные за сутки обезвредили 1340 российских оккупантов, 30 бронемашин и 47 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 662970 (+1340) человек;
- танков - 8940 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 17740 (+30) ед;
- артиллерийских систем - 19203 (+47) ед;
- РСЗО - 1223 (+0) ед;
- средства ПВО - 973 (+1) ед;
- самолетов - 368 (+0) ед;
- вертолетов - 328 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16686 (+43) ед;
- крылатые ракеты - 2618 (+3) ед;
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26185 (+83) ед;
- специальная техника - 3373 (+9).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский футболист побывал в Белом доме и встретился с Байденом. ФОТО
- Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО
- Официально: Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи
- Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн