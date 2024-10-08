ПВО сбила 18 шахедов за ночь - Воздушные силы

В ночь на 8 октября 2024 года (с 19.00 07.10 по 08.30 08.10) враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 19-ю ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска, рф.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один дрон вернулся в Россию.