ПВО сбила 18 шахедов за ночь - Воздушные силы
От востока до запада
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 8 октября 2024 года (с 19.00 07.10 по 08.30 08.10) враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 19-ю ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска, рф.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один дрон вернулся в Россию.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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