Фейковый клуб Зари из ЛНР хотят заявить в чемпионат РФ

Во временно оккупированном Луганске планируют заявить "псевдо-Зарю" в чемпионат РФ. Об этом заявил президент так называемого клуба Араик Асатрян

Сообщено, что клуб проводит переговоры с футбольными властями страны-оккупанта, чтобы начать свои выступления в российском первенстве с 2025 года.

"Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование", – сказал Асатрян в интервью росСМИ.

В оккупированном Луганске клуб под названием "Заря" был создан в декабре 2023 года.

Как известно, настоящая луганская "Заря" покинула город в 2014 году, когда армия РФ начала оккупацию украинского Донбасса, и сейчас базируется в Киеве. Легендарный клуб выступает в Украинской Премьер-лиге.