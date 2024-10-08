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Фейковый клуб Зари из ЛНР хотят заявить в чемпионат РФ

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Город уже 10 лет под оккупацией России

Фейковый клуб Зари из ЛНР хотят заявить в чемпионат РФ

Фото: odds.ru

Новина українською

Во временно оккупированном Луганске планируют заявить "псевдо-Зарю" в чемпионат РФ. Об этом заявил президент так называемого клуба Араик Асатрян

Сообщено, что клуб проводит переговоры с футбольными властями страны-оккупанта, чтобы начать свои выступления в российском первенстве с 2025 года.

"Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование", – сказал Асатрян в интервью росСМИ.

В оккупированном Луганске клуб под названием "Заря" был создан в декабре 2023 года.

Как известно, настоящая луганская "Заря" покинула город в 2014 году, когда армия РФ начала оккупацию украинского Донбасса, и сейчас базируется в Киеве. Легендарный клуб выступает в Украинской Премьер-лиге.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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