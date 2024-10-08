Харрис сделала заявление относительно переговоров с Путиным
"Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис заявила, что не согласится на переговоры о прекращении войны в Украине с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без участия Киева.
"На двусторонней основе без Украины - нет. Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего.
Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что: "О, он может закончить это в первый же день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - сказала она в интервью американскому телеканалу CBS.
В то же время вице-президент США не ответила на вопрос о том, будет ли она поддерживать расширение НАТО для будущего вступления Украины.
"Это все вопросы, которые мы будем решать, если и когда до этого дойдет", - отметила Харрис.
После встречи с другим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от него "очень прямую информацию" о том, что он поддержит Украину в войне в случае победы на выборах.
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